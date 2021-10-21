В Бишкеке незаконно возбудили дело на бизнесмена. Вмешалась Генпрокуратура

В Бишкеке прекращено уголовное дело в отношении предпринимателя. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

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По ее данным, установлен факт необоснованной регистрации досудебного производства и проведения дальнейших следственных действий.

На основании заявления представителя одного из ОсОО по факту незаконного завладения имуществом на сумму $196 тысяч 701 в отношении должностных лиц одного из коммерческих банков УВД Первомайского района в нарушение требований указов президента «О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов» и «О дополнительных мерах по защите субъектов предпринимательства» зарегистрировало досудебное производство.

«Отношения между субъектами носят исключительно гражданско-правовой характер, потому что все взаимоотношения урегулированы соответствующими договорами и соглашениями. В случае возникновения спора вопросы подлежали рассмотрению в гражданском порядке в судебных органах. Следователь также необоснованно внес в суд постановление о производстве выемки документов, которое удовлетворено», — говорится в сообщении.

О каком именно банке идет речь, в Генпрокуратуре не уточнили.

По результатам проверки уголовное дело в отношении коммерческого банка прекращено. В ГУВД Бишкека внесли представление о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных сотрудников органов внутренних дел.