ГКНБ: Задержан начальник управления департамента карантина растений

В Бишкеке задержан действующий начальник управления департамента химизации защиты и карантина растений при Минсельхозе Дж.Н.Н. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По его данным, продолжаются задержания участников трансграничной организованной преступной группы в сфере экспорта сельскохозяйственной продукции.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане выявлены должностные лица и компании, которые создали искусственные барьеры для беспрепятственного вывоза сельхозпродукции за пределы страны, среди них и директор рынка «Дордой-Дыйкан» Эркин Салымбеков.

В отношении начальника управления департамента химизации защиты и карантина растений скоро рассмотрят меру пресечения на период следствия.