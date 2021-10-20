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Происшествия

ГКНБ: Задержан начальник управления департамента карантина растений

В Бишкеке задержан действующий начальник управления департамента химизации защиты и карантина растений при Минсельхозе Дж.Н.Н. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По его данным, продолжаются задержания участников трансграничной организованной преступной группы в сфере экспорта сельскохозяйственной продукции.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане выявлены должностные лица и компании, которые создали искусственные барьеры для беспрепятственного вывоза сельхозпродукции за пределы страны, среди них и директор рынка «Дордой-Дыйкан» Эркин Салымбеков.

В отношении начальника управления департамента химизации защиты и карантина растений скоро рассмотрят меру пресечения на период следствия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/211026/
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