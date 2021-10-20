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Происшествия

Сырость и грязь. В ИВС Таласа задержанных содержат в ужасных условиях

В ИВС Таласа задержанных содержат в ужасных условиях. Об этом сообщили в Национальном центре по предупреждению пыток.

По его данным, содержащиеся в камерах жалуются на сырость, грязные матрацы, отсутствие кроватей и спальных принадлежностей. На момент посещения сотрудников НЦПП не работали душевые для задержанных и персонала.

Сами душевые комнаты в плохом состоянии: кафель разбит, сломаны краны. Водонагреватель кустарного производства, не отвечает техническим требованиям и нормам. В санузлах антисанитария.

Отмечается, что еще весной 2021 года в прокуратуру области уже направили обращение по озвученным проблемам в закрытом учреждении. Надзорный орган внес предписание об устранении нарушений в ИВС, но все осталось без изменений.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/211020/
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