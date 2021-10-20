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В Якутске полиция ищет троих кыргызстанцев. Подозревают в преступлениях

В Якутске разыскивают троих кыргызстанцев, подозреваемых в преступлениях. Об этом сообщили в главном управлении МВД России по Самарской области.

ГУ МВД России по Самарской области
Фото ГУ МВД России по Самарской области. Разыскиваемые, в том числе кыргызстанцы

По его данным, 28-летнего Хожи Мамажанова подозревают по статье 264 «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» УК РФ.

Второй 26-летний уроженец Кыргызстана Иброхимжон Маматкадиров подозревается по статье 327 «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» УК РФ.

Еще одного кыргызстанца Мухаммадбобура Азимжанова также подозревают в преступлении по статье 327 УК РФ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/210974/
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