В Якутске полиция ищет троих кыргызстанцев. Подозревают в преступлениях

В Якутске разыскивают троих кыргызстанцев, подозреваемых в преступлениях. Об этом сообщили в главном управлении МВД России по Самарской области.

Фото ГУ МВД России по Самарской области. Разыскиваемые, в том числе кыргызстанцы

По его данным, 28-летнего Хожи Мамажанова подозревают по статье 264 «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» УК РФ.

Второй 26-летний уроженец Кыргызстана Иброхимжон Маматкадиров подозревается по статье 327 «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» УК РФ.

Еще одного кыргызстанца Мухаммадбобура Азимжанова также подозревают в преступлении по статье 327 УК РФ.