В Бишкеке в микрорайоне «Аламедин-1» в пакете найдено тело младенца

В Бишкеке на территории микрорайона «Аламедин-1» в пакете найдено тело младенца. Об этом сообщает пресс-служба УВД Свердловского района.

«17 октября в 11.55 в дежурную часть УВД поступила информация об обнаружении тела. Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 150 (Оставление в опасности) УК КР. Назначена судмедэкспертиза, по результатам которой будет приниматься соответствующее решение по расследуемому делу», — уточнили в милиции.

В пресс-службе отметили, что оперативно-разыскные мероприятия по поиску матери младенца и возможных причастных к преступлению продолжаются.