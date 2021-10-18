Спят на полу. В следственном изоляторе Тогуз-Тороуского района выявили нарушения

В камерах ИВС ОВД Тогуз-Тороуского района отсутствуют кровати. Это выявили сотрудники института омбудсмена во время мониторинга. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчи.

Задержанным приходится спать на покрытом линолеумом бетоном полу. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

«Состояния прогулочного двора, где расположены душевое помещение и туалет, оставляет желать лучшего. По факту душевая имеется, но находится в нерабочем состоянии. При изучении личных дел задержанных было установлено, что при водворении в ИВС не был проведен их медицинский осмотр», — говорится в сообщении.

На двух содержащихся в ИВС задержанных отсутствовали постановления суда о продлении в отношении них меры пресечения.

«При беседе с представителями омбудсмена задержанный сообщил о том, что уже более шести месяцев затягивается судебное разбирательство в отношении него, причина задержки — отсутствие адвоката.

Как стало известно, в Тогуз-Тороуском районе вообще нет адвокатов.

По данной проблеме будет направлено соответствующее письмо-запрос в Министерство юстиции», — сообщили в пресс-службе.

В течение месяца представители аппарата акыйкатчи будут выезжать в регионы республики, где проведут встречи с гражданами республики, примут заявления и жалобы, а также предоставят им необходимые юридические консультации.