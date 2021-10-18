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В городе Ош прокуратура восстановила права несовершеннолетних на наследство

Прокуратура Оша выявила факт незаконного отказа в выдаче несовершеннолетним детям свидетельства о праве на наследство. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«В декабре 2020 года несовершеннолетние, 2007 и 2010 годов рождения, после смерти опекуна остались без попечения родителей. Дочь умершей, гражданка России, воспользовавшись беспомощностью детей, 14 апреля обманным путем продала квартиру другим гражданам за $20 тысяч и уехала в Россию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении обманувших наследников возбуждено уголовное дело. К дисциплинарной ответственности привлечены государственные нотариусы. На основании акта прокурорского реагирования несовершеннолетним выдано свидетельство о праве на наследство одной второй части квартиры.

Также на имя начальника управления социального развития Оша внесено предписание об обеспечении дальнейшей защиты прав детей.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/210779/
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