В городе Ош прокуратура восстановила права несовершеннолетних на наследство

Прокуратура Оша выявила факт незаконного отказа в выдаче несовершеннолетним детям свидетельства о праве на наследство. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«В декабре 2020 года несовершеннолетние, 2007 и 2010 годов рождения, после смерти опекуна остались без попечения родителей. Дочь умершей, гражданка России, воспользовавшись беспомощностью детей, 14 апреля обманным путем продала квартиру другим гражданам за $20 тысяч и уехала в Россию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении обманувших наследников возбуждено уголовное дело. К дисциплинарной ответственности привлечены государственные нотариусы. На основании акта прокурорского реагирования несовершеннолетним выдано свидетельство о праве на наследство одной второй части квартиры.

Также на имя начальника управления социального развития Оша внесено предписание об обеспечении дальнейшей защиты прав детей.