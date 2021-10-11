Дебош в гостинице в Таласе. Подозреваемый в хулиганстве задержан

Устроившему дебош в таласской гостинице Kerben Palace мужчине 38 лет. Он местный житель и никакого отношения к правоохранительным органам не имеет. Об этом сообщает пресс-служба УВД Таласской области.

«11 октября примерно в 4.30 в дежурную часть ОВД города Таласа поступило сообщение о том, что в гостинице на улице Бердике Баатыра неизвестный мужчина устроил скандал и разбивает двери в номерах. На место происшествия выехала следственно оперативная группа», — сообщили в УВД.

На месте выяснилось, что дебош устроил 38-летний безработный местный житель.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, по неизвестным причинам он сломал двери в номерах гостиницы, разбил заднее лобовое стекло автомобиля Volkswagen Polo и боковые стекла автомобиля Nissan, припаркованных у гостиницы», — уточнили в милиции.

Задержанный доставлен в ОВД. По факту хулиганства ведется проверка.

Напомним, о случившемся на своей странице в Facebook сообщил Авланбек Джумабаев. Милиционеры, по его словам, приехали на место лишь спустя 40 минут после вызова и не спешили скручивать напавшего. Сообщалось также, что дебошир, возможно, сам сотрудник правоохранительных органов.