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Происшествия

В Караганде девушка разбилась насмерть на аттракционе роупджампинг

В Караганде при прыжке с тарзанкой с высоты 25 метров погибла 33-летняя девушка. Об этом сообщает МИА «Казинформ».

Трагедия произошла на территории отеля «Созвездие». Аттракцион был установлен на крыше гостиницы. Во время прыжка девушка ударилась о бетонную конструкцию на земле. Пострадавшая была доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии.

«В экстренном порядке пациентка была прооперирована. Выполнена трепанация черепа, удаление гематомы. Несмотря на проводимые лечебные мероприятия, пациентка скончалась», — сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области.

Обстоятельства трагедии выясняются.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/209938/
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