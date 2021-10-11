В Караганде девушка разбилась насмерть на аттракционе роупджампинг

В Караганде при прыжке с тарзанкой с высоты 25 метров погибла 33-летняя девушка. Об этом сообщает МИА «Казинформ».

Трагедия произошла на территории отеля «Созвездие». Аттракцион был установлен на крыше гостиницы. Во время прыжка девушка ударилась о бетонную конструкцию на земле. Пострадавшая была доставлена в больницу в крайне тяжелом состоянии.

«В экстренном порядке пациентка была прооперирована. Выполнена трепанация черепа, удаление гематомы. Несмотря на проводимые лечебные мероприятия, пациентка скончалась», — сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области.

Обстоятельства трагедии выясняются.