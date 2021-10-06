Кыргызстанца в Москве ранили ножом. Подробности

Получивший ножевое ранение кыргызстанец в Москве находится на лечении в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского. Об этом сообщили в посольстве Кыргызстана в России.

Ранее сообщалось, что в Москве из пистолета ранили кыргызстанца. Однако позже выяснилось, что он получил ножевое ранение.

«В ходе застолья произошла словесная перепалка, переросшая в драку, в результате которой ранили 30-летнего кыргызстанца. Пострадавшего госпитализировали с ранением грудной клетки. Полиция проводит расследование. Подозреваемого задержали», — подчеркнули в диппредставительстве.