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Происшествия

Кыргызстанца в Москве ранили ножом. Подробности

Получивший ножевое ранение кыргызстанец в Москве находится на лечении в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского. Об этом сообщили в посольстве Кыргызстана в России.

Ранее сообщалось, что в Москве из пистолета ранили кыргызстанца. Однако позже выяснилось, что он получил ножевое ранение.

«В ходе застолья произошла словесная перепалка, переросшая в драку, в результате которой ранили 30-летнего кыргызстанца. Пострадавшего госпитализировали с ранением грудной клетки. Полиция проводит расследование. Подозреваемого задержали», — подчеркнули в диппредставительстве. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/209430/
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