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Происшествия

Ущерб в 2,5 миллиона сомов. Сотрудники больницы Токмака присвоили крупную сумму

В больнице Токмака выявили причиненный ущерб государству на 2 миллиона 500 тысяч сомов. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

По ее данным, в 2020 году должностные лица Центра общеврачебной практики (ЦОВП) составили фиктивные трудовые соглашения и незаконно выплатили отдельным работникам административно-управленческого персонала 2 миллиона 133 тысячи 615 сомов в виде заработной платы, премий.

Присвоили также 369 тысяч 270 сомов.

Факт зарегистрирован в ЕРПП. Начато досудебное производство по статье 320 «Злоупотребление должностным положением» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/209308/
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