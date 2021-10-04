В Бишкеке пьяный мужчина устроил скандал в семье и не подчинялся милиционерам

В социальных сетях распространяется видео, где мужчина оскорбляет сотрудников Патрульной службы милиции.

На кадрах гражданин выражается нецензурной бранью в адрес милиционеров. «Я тебе покажу! У себя дома командуй!» — кричит он.

В пресс-службе УПСМ Бишкека 24.kg сообщили, что факт неподчинения сотрудникам милиции зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство» УК КР. Видео было снято, когда патрульные приехали по вызову на семейный скандал.

«Человек на видео был пьяным. Милиционеры приезжали на вызов, где указывалось, что мужчина не дает покоя семье. Он был доставлен в УВД Октябрьского района. Семье выписан охранный ордер», — заявили редакции.