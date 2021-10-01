В Бишкеке задержали гражданина Китая за преступление в Казахстане

В Бишкеке задержали подозреваемого, находящегося в межгосударственном розыске. Об этом сообщили в УВД Первомайского района столицы.

Фото УВД Первомайского района . В Бишкеке задержали подозреваемого, находящегося в межгосударственном розыске

По его данным, гражданин Китая совершил преступление в Казахстане, затем приехал в Бишкек. Сотрудники КНБ РК объявили 42-летнего Х.Р. в межгосударственный розыск по статье 392 «Умышленное незаконное пересечение государственной границы» УК РК.

Материалы дела направили в Генпрокуратуру для организации экстрадиции задержанного. Гражданин КНР пока содержится в ИВС ГУВД Бишкека.