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В Бишкеке задержали гражданина Китая за преступление в Казахстане

В Бишкеке задержали подозреваемого, находящегося в межгосударственном розыске. Об этом сообщили в УВД Первомайского района столицы.

УВД Первомайского района
Фото УВД Первомайского района . В Бишкеке задержали подозреваемого, находящегося в межгосударственном розыске

По его данным, гражданин Китая совершил преступление в Казахстане, затем приехал в Бишкек. Сотрудники КНБ РК объявили 42-летнего Х.Р. в межгосударственный розыск по статье 392 «Умышленное незаконное пересечение государственной границы» УК РК.

Материалы дела направили в Генпрокуратуру для организации экстрадиции задержанного. Гражданин КНР пока содержится в ИВС ГУВД Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/209009/
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