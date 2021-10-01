Дело о насилии над девушкой-инвалидом через шесть лет вернули в первую инстанцию

Уголовное дело об изнасиловании девушки-инвалида вернули в Сокулукский районный суд. Об этом 24.kg сообщила адвокат ОФ «Лига защитников прав ребенка» Чолпон Кудайбердиева.

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По ее словам, Чуйский областной суд решил, что первая инстанция должна установить обстоятельства дела. Девочка, по мнению судей, должна четко указывать на даты и время, когда именно на протяжении трех лет ее насиловали.

«На скамье подсудимых двое — парень, который надругался над девочкой в первый раз, а также его друг. Остальных, к сожалению, не удалось привлечь к ответственности, поскольку на момент совершения преступления им не было 14 лет. Моей подзащитной было на тот момент 13 лет, ее изнасиловали односельчане. Девочке угрожали тем, что все расскажут ее родителям, говорили, что убьют. У потерпевшей умственная отсталость легкой формы, медики указывают на то, что она дееспособная», — сказала Чолпон Кудайбердиева.

Адвокат отметила, что дело волокитится шесть лет, его прекращали, а затем возобновляли на следствии и суде. При этом юрист считает, что на судебное решение могли повлиять родственные отношения заместителя председателя Чуйского областного суда с одним из обвиняемых.