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Происшествия

Вандализм на кладбище в городе Ош. Милиция задержала подозреваемого

Милиция задержала подозреваемого в вандализме в городе Оше. Об этом 24.kg сообщили в УВД южной столицы.

Уточняется, что 21-летний парень воровал ограды с могил и сдавал их в пункты приема черного металла.

«По предварительным данным, он вместе с подельником неоднократно воровал оградки с могил, нанимал такси и сдавал их в пункты приема черного металла. Прибыль тратил на свои нужды. Следствие по делу продолжается, ведется розыск второго подозреваемого. Рассматривается ответственность и сотрудников пункта приема черного металла», — сообщили редакции.

Ранее жительница города Дарья Лыгузова сообщила, что на городском кладбище Оша неизвестные воруют с могил ограды и сдают их в металлолом.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/208914/
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