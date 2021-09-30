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Происшествия

В Московской области во время дорожных работ погиб кыргызстанец

Кыргызстанец погиб во время установки металлического ограждения на трассе. Об этом сообщает издание ФАН.

По его данным, в дежурную часть полиции поступило сообщение о смертельном травмировании 20-летнего рабочего. Это произошло на внешней стороне ЦКАД в Раменском городском округе.

Предварительно врачи констатировали, что смерть пострадавшего наступила от многочисленных переломов костей тела и свода черепа.

По данному факту следователями ГСУ СК России по Московской области назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как сообщается, тело отправили в местный морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Она установит точные причины смерти человека.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/208881/
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