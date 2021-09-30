В Аксы мужчина издевался над женой за то, что она не умеет готовить. Его осудили

Аксыйский районный суд Джалал-Абадской области признал виновным Б.А. по статье «Истязание» УК КР. Об этом указывается в приговоре суда.

Уточняется, что мужчина приговорен к одному году пробационного надзора. По версии следствия, обвиняемый избил свою жену. Б.А. признал свою вину.

На следствии женщина сообщила, что у нее с супругом пятеро совместных детей, мужчина постоянно скандалил по разным поводам.

«Потерпевшая несколько раз не являлась на судебное разбирательство и написала встречное заявление. Ее показания зачитали в суде. Потерпевшая рассказала милиционерам, что муж поднимал руку не только на нее, но и на детей. 24 июня мужчина пришел с поля. Вечером жена подала ему ужин, в этот момент мужчина заявил: «Это что за еда?», сказал, что А.А. никогда вкусно не готовила. Казаном, который стоял рядом, обвиняемый ударил супругу по лицу, взял за шиворот и дергал. Когда пришел сын и спросил о причинах случившегося, обвиняемый сказал: «Твоя мать не умеет готовить». Не выдержав издевательств, сын побил отца, последний написал заявление в милицию», — говорится в приговоре суда.

Сын избитой женщины тоже оказался подсудимым.

Он признал свою вину. Рассказал, что, когда пришел домой, мать плакала. Когда женщина спросила, за что ее побили, отец сказал: «Ты изначально была такой, ты глупая» и плюнул ей в лицо. Когда родители стали драться, сын пытался разнять их, а мама побила отца прутом.

Когда глава семьи упал на пол, обвиняемый побрызгал ему лицо, а затем побил в отместку за мать, за то, что отец постоянно издевался над ним и его братом.

«Молодой человек раскаивался в суде и просил легкого наказания. Его осудили и приговорили к пробационному надзору», — сообщается в документе.