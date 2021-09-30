08:57
USD 84.79
EUR 98.91
RUB 1.17
Происшествия
Сюжет: Семейное насилие

В Аксы мужчина издевался над женой за то, что она не умеет готовить. Его осудили

Аксыйский районный суд Джалал-Абадской области признал виновным Б.А. по статье «Истязание» УК КР. Об этом указывается в приговоре суда.

Уточняется, что мужчина приговорен к одному году пробационного надзора. По версии следствия, обвиняемый избил свою жену. Б.А. признал свою вину.

На следствии женщина сообщила, что у нее с супругом пятеро совместных детей, мужчина постоянно скандалил по разным поводам.

«Потерпевшая несколько раз не являлась на судебное разбирательство и написала встречное заявление. Ее показания зачитали в суде. Потерпевшая рассказала милиционерам, что муж поднимал руку не только на нее, но и на детей. 24 июня мужчина пришел с поля. Вечером жена подала ему ужин, в этот момент мужчина заявил: «Это что за еда?», сказал, что А.А. никогда вкусно не готовила. Казаном, который стоял рядом, обвиняемый ударил супругу по лицу, взял за шиворот и дергал. Когда пришел сын и спросил о причинах случившегося, обвиняемый сказал: «Твоя мать не умеет готовить». Не выдержав издевательств, сын побил отца, последний написал заявление в милицию», — говорится в приговоре суда.

Сын избитой женщины тоже оказался подсудимым.

Он признал свою вину. Рассказал, что, когда пришел домой, мать плакала. Когда женщина спросила, за что ее побили, отец сказал: «Ты изначально была такой, ты глупая» и плюнул ей в лицо. Когда родители стали драться, сын пытался разнять их, а мама побила отца прутом.

Когда глава семьи упал на пол, обвиняемый побрызгал ему лицо, а затем побил в отместку за мать, за то, что отец постоянно издевался над ним и его братом.

«Молодой человек раскаивался в суде и просил легкого наказания. Его осудили и приговорили к пробационному надзору», — сообщается в документе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/208632/
просмотров: 211
Версия для печати
Материалы по теме
Законы Кыргызстана недостаточно защищают женщин и девочек
Мужчина жестоко избил и изнасиловал жену. Ему вынесли приговор
Мужчина на почве ревности избил жену. Его приговорили к общественным работам
В Караколе милиционеров подозревают в избиении беременной женщины
Цифра дня. С начала года зарегистрировали 7 тысяч 665 случаев семейного насилия
В Кыргызстане на 30 процентов увеличилось количество фактов семейного насилия
Учительница ударила семиклассника шваброй. В Минобразе начали разбирательство
Когда семейное насилие заканчивается убийством. Опыт стран Центральной Азии
Гражданин Китая, избив жену, хвастался связями в прокуратуре
В Иссык-Кульской области мужчину избили до смерти. Подозреваемые задержаны
Популярные новости
Задержан директор одной из&nbsp;фармкомпаний: чрезмерно завышали цены на&nbsp;лекарства Задержан директор одной из фармкомпаний: чрезмерно завышали цены на лекарства
Мужчина с&nbsp;шестимесячной дочкой на&nbsp;руках митингует у&nbsp;Дома правительства Мужчина с шестимесячной дочкой на руках митингует у Дома правительства
В&nbsp;Бишкеке горит кафе сети &laquo;Империя пиццы&raquo;. Привлечены четыре пожарных расчета В Бишкеке горит кафе сети «Империя пиццы». Привлечены четыре пожарных расчета
В&nbsp;доме престарелых Сузака над пожилыми издеваются и&nbsp;содержат в&nbsp;ужасных условиях В доме престарелых Сузака над пожилыми издеваются и содержат в ужасных условиях
Бизнес
&laquo;Сбербанк&raquo; и&nbsp;&laquo;Банк КЫРГЫЗСТАН&raquo; подписали соглашение о&nbsp;сотрудничестве «Сбербанк» и «Банк КЫРГЫЗСТАН» подписали соглашение о сотрудничестве
Цифровые министры Кыргызстана и&nbsp;Казахстана встретились на&nbsp;Digital week 2021 Цифровые министры Кыргызстана и Казахстана встретились на Digital week 2021
Премьер-министр Индии принял участие в&nbsp;саммите лидеров &laquo;четверки&raquo; в&nbsp;Белом доме Премьер-министр Индии принял участие в саммите лидеров «четверки» в Белом доме
Введение повышающих коэффициентов в&nbsp;тарифах на&nbsp;свет&nbsp;&mdash; нарушение закона Введение повышающих коэффициентов в тарифах на свет — нарушение закона
30 сентября, четверг
08:47
В Аксы мужчина издевался над женой за то, что она не умеет готовить. Его осудили В Аксы мужчина издевался над женой за то, что она не ум...
08:32
Выборы-2021. Еще два действующих депутата намерены баллотироваться в парламент
08:15
Сестра погибшего в ДТП в Бишкеке опасается, что подозреваемый избежит наказания
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
29 сентября, среда
23:49
Google прекратила поддержку устройств с устаревшими версиями Android
23:24
Американские ученые воссоздали лица трех древнеегипетских мумий
23:05
Работа в России, Корее и ОАЭ. Для кыргызстанцев провели ярмарку вакансий
22:46
480 детей с ВИЧ получили планшеты
22:31
ВОЗ представила новую стратегию борьбы с менингитом