В Бишкеке мужчина в пакетах из-под сливок пытался передать наркотики в СИЗО-1

В Бишкеке сотрудниками СБНОН и ГСИН задержан 28-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что в автомашине марки Skoda Octavia у М.А. обнаружен гашиш.

«Мужчину задержали у одного из исправительных учреждений. В багажнике в целлофановом пакете находились две упаковки сухого молока «Фрима». При осмотре установлено, что упаковки были перепаяны. При вскрытии обнаружен и изъят гашиш. Вес изъятого вещества — 2 килограмма 165 граммов», — сообщили в МВД.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что мужчина пытался передать наркотики в пакете из-под сливок в СИЗО-1 Бишкека.