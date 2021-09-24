15:07
USD 84.80
EUR 99.39
RUB 1.17
Происшествия

Продажа наркотиков в Telegram. Подозреваемых водворили в СИЗО-1 Бишкека

Подозреваемых в распространении наркотиков в Telegram водворили в СИЗО-1 Бишкека. Об этом 24.kg сообщили в Бишкекском городском суде.

По его данным, такое решение принял Октябрьский районный суд столицы. Задержанные будут находиться под стражей два месяца.

Напомним, что 16 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что горожане хранят и распространяют наркотики через один из Telegram-каналов — закладывают их на территории Октябрьского района. Правоохранители нашли и задержали 18-летнего и 19-летнего подозреваемых.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/208264/
просмотров: 216
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержали подозреваемых в распространении наркотиков через Telegram
Правозащитники обеспокоены водворением Курсана Асанова в СИЗО-50
Лжепрокурора в Аламединском районе водворили в СИЗО
Гражданина Беларуси обвинили в даче взятки. Он сидит в СИЗО больше года
В Военно-Антоновке подростку угрожали пистолетом. Подозреваемых взяли под стражу
Похищение человека в Чуйском районе. Подозреваемых отпустили под домашний арест
В Бишкеке снова появились надписи о продаже наркотических веществ
Что делать, если подбросили наркотики? Ответы на самые распространенные вопросы
Выявлен канал поставки наркотиков из Иссык-Кульской области в город Ош
Правозащитники требуют пересмотреть меру пресечения Курсану Асанову
Популярные новости
Без вести пропавшую Хадичу Болотбекову нашли мертвой Без вести пропавшую Хадичу Болотбекову нашли мертвой
В&nbsp;Бишкеке мужчину покусала собственная собака, ему ампутировали руки В Бишкеке мужчину покусала собственная собака, ему ампутировали руки
В&nbsp;Кемине девушка покончила с&nbsp;собой. Родные считают, что ее&nbsp;убили В Кемине девушка покончила с собой. Родные считают, что ее убили
Водителя мотоцикла, сбившего пешехода на&nbsp;трассе в&nbsp;аэропорт &laquo;Манас&raquo;, задержали Водителя мотоцикла, сбившего пешехода на трассе в аэропорт «Манас», задержали
Бизнес
&laquo;Газкомм&raquo;: газовое отопление&nbsp;&mdash; чистая энергия «Газкомм»: газовое отопление — чистая энергия
Новый магазин Globus на&nbsp;Моссовете ждет своих покупателей Новый магазин Globus на Моссовете ждет своих покупателей
Кыргызстану нужен новый антитабачный закон, или&nbsp;Об опыте развитых стран Кыргызстану нужен новый антитабачный закон, или Об опыте развитых стран
Смотри бой Шевченко vs&nbsp;Мерфи в&nbsp;приложении O!TV Смотри бой Шевченко vs Мерфи в приложении O!TV
24 сентября, пятница
14:57
Профсоюз медиков просит генпрокурора дать оценку приказам Минздравсоцразвития Профсоюз медиков просит генпрокурора дать оценку приказ...
14:50
Продажа наркотиков в Telegram. Подозреваемых водворили в СИЗО-1 Бишкека
14:50
Избавьтесь от подхалимов. Равшан Джеенбеков написал письмо Садыру Жапарову
14:42
Кризис на рынке ГСМ. В Казахстане готовы закрыться более 400 заправок
14:33
Дело «Кумтора». Данияра Нарымбаева оставили в СИЗО ГКНБ на два месяца