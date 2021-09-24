Продажа наркотиков в Telegram. Подозреваемых водворили в СИЗО-1 Бишкека

Подозреваемых в распространении наркотиков в Telegram водворили в СИЗО-1 Бишкека. Об этом 24.kg сообщили в Бишкекском городском суде.

По его данным, такое решение принял Октябрьский районный суд столицы. Задержанные будут находиться под стражей два месяца.

Напомним, что 16 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что горожане хранят и распространяют наркотики через один из Telegram-каналов — закладывают их на территории Октябрьского района. Правоохранители нашли и задержали 18-летнего и 19-летнего подозреваемых.