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Происшествия

Гражданина Беларуси обвинили в даче взятки. Он сидит в СИЗО больше года

Гражданин Беларуси сидит в СИЗО-1 Бишкека полтора года по обвинению в даче взятки сотрудникам таможни. Об этом 24.kg сообщил адвокат Агзам Дуйшеналиев.

По его словам, иностранца задержали милиционеры 5 февраля 2020 года, как только он прошел паспортный контроль. По версии следствия, Ю.С., находясь на территории России, отправил в Кыргызстан $65 тысяч своим знакомым для того, чтобы те передали деньги сотрудникам таможни.

«По версии следствия, эти деньги предназначались для оформления табачных изделий. Сначала по факту были задержаны четверо иностранцев, двое граждан России и двое — Казахстана. Один из подозреваемых граждан РФ позвал моего подзащитного в Кыргызстан, чтобы тот приобрел яблоки. Ю.С. занимается реализацией и приобретением фруктов, его попросили привезти в сумме $75 тысяч наличными, чтобы купить товар. После прохождения паспортного контроля Ю.С. задержала милиция. У него изъяли привезенные деньги и предъявили второе обвинение», — сказала Агзам Дуйшеналиев.

Адвокат отметил, что доказательств вины его подзащитного нет, как и нет расписок, банковских переводов, почтовых квитанций, которые следствие считает за дачу взятки.

«Показания на моего подзащитного дал один из граждан РФ. За это он уже вышел на свободу. В милиции оговор посчитали за доказательство и предъявили обвинение, при том что другие трое фигурантов не знают Ю.С. Первый протокол Ю.С. подписал под угрозами. Милиционеры сказали ему, что изобьют в случае, если откажется подписывать документ», — добавил Агзам Дуйшеналиев.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/207891/
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