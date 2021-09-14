Находившегося в межгосударственном розыске кыргызстанца задержали в России

В Санкт-Петербурге задержали 65-летнего кыргызстанца, находившегося в межгосударственном розыске за мошенничество. Об этом сообщают российские СМИ.

Уточняется, что задержанный 28 апреля 2018 года в Оше обманул местного жителя и заставил его передать $2,5 тысячи. Он пропал без вести 11 июня 2018-го и был объявлен в межгосударственный розыск.

Скрывался подозреваемый на территории Ленинградской области. При этом регистрации у задержанного не было. Мужчину доставили в отдел полиции. Оперативники также уведомили правоохранительные органы Кыргызстана о поимке предполагаемого преступника.