В Сокулуке задержан махинатор с земельными участками

В Чуйской области задержан мужчина по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

Уточняется, что ранее в ОВД Сокулукского района было зарегистрировано два заявления по факту мошенничества. Потерпевшие просили принять меры в отношении мужчины, который в августе взял две автомашины Subaru Legacy и Nissan, обещая обменять их на свой земельный участок в селе Военно-Антоновка, и скрылся. Сумма ущерба составила более 516 тысяч сомов.

Фото ГУВД Чуйской области. Подозреваемый в мошенничестве

«Другому заявителю в июле 2017 года был причинен ущерб в размере более 343 тысяч сомов. Ему продали чужой земельный участок в селе Военно-Антоновка под строительство. Позже мужчина выяснил, что эта земля сельскохозяйственного назначения. Факт зарегистрирован в ЕРПП. По подозрению в совершении этого преступления задержан 60-летний З.Б. Подозреваемый водворен в ИВС», — сообщили в УВД Чуйской области.