Орозайым Нарматову доставили в Бишкек. Она находится в здании МВД

Активистку партии «Бутун Кыргызстан» Орозайым Нарматову доставили в Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что сейчас она находится в следственной службе МВД. С активисткой проводятся следственные действия.

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В Первомайском районном суде столицы заявили, что до настоящего времени ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Орозайым Нарматовой не поступало.

Напомним, Орозайым Нарматова была задержана в аэропорту Оша. Она пыталась вылететь в Москву. Известно, что активистка приезжала на похороны родного брата.

В МВД объяснили задержание члена партии «Бутун Кыргызстан» тем, что она, находясь в Москве, активно критиковала руководство страны для увеличения протестного потенциала как среди мигрантов, так и граждан, проживающих в Кыргызстане.