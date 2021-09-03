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Сюжет: Семейное насилие

В Бишкеке мужчина убил супругу и вместе с отцом пытался скрыть преступление

В Бишкеке мужчина убил супругу, пытался избавиться от трупа вместе с отцом и скрыть преступление. Об этом 24.kg сообщили в УПСМ столицы.

По его данным, 2 августа примерно в 18.50 в милицию поступило сообщение о том, что в одном из домов по улице Кольбаева скончался человек. Приехав на место, патрульные выяснили, что произошла семейная ссора, но жильцы заявили милиционерам: конфликт исчерпан.

Однако при дальнейшем выяснении обстоятельств С.И., 1963 года рождения, признался, что убил свою невестку С.О., 1987 года рождения. Он заявил, что преступление совершил за городом и тело оставил там же.

«Милиционеры и инспекторы УПСМ выехали с С.И. в Аламединский район, где, по словам мужчины, он оставил труп. На месте обнаружено тело молодой женщины. Там же находился ее супруг А.Д., 1986 года рождения, который пытался избавиться от тела своей убитой супруги», — рассказали редакции.

При дальнейшем выяснении обстоятельств установлено: женщину убил ее супруг, а отец подозреваемого пытался взять вину на себя, чтобы скрыть преступление сына.

Подозреваемого в убийстве задержали и доставили в УВД Аламединского района для дальнейшего разбирательства.

Предварительно сообщается, что А.Д. был пьян во время совершения преступления.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 130 «Убийство» УК КР. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/205975/
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