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Сюжет: Семейное насилие

Бил, поставил клеймо, снимал на видео. Мужчину приговорили к 15 годам тюрьмы

Ноокенский районный суд приговорил 28-летнего Т.И. к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщили в Джалал-Абадской правозащитной организации «Справедливость».

Уточняется, что подсудимому было предъявлено обвинение по пяти статьям Уголовного кодекса: «Насильственные действия сексуального характера», «Истязание», «Незаконное лишение свободы», «Нарушение неприкосновенности частной жизни», «Хулиганство».

«Обвиняемый на протяжении продолжительного времени подвергал свою сожительницу 34-летнюю Жамилю (имя изменено) истязанию и насилию. Он ревновал женщину к другим и избивал, когда кто-то ей звонил», — сказали правозащитники.

«Однажды он ударил ее по голове, а когда она упала, свел руки сзади и заклеил скотчем. Заранее приготовленной раскаленной проволокой на груди поставил клеймо в виде буквы И, а на ягодицах поставил клеймо в форме сердца. Клеймо также поставил над половыми органами», — говорится в постановлении суда.

Как заявили правозащитники, из материалов дела следует, что мужчина издевался над женщиной, несмотря на ее крики. Говорил, что если она с кем-нибудь будет встречаться, то убьет ее. В момент применения насилия женщина была беременна. Осужденный намерен обжаловать свой приговор.

«Кроме того, Т.И. снимал свои развратные действия сексуального характера на телефон и через WhatsApp отправил родственникам женщины. Также пугал ее, что разместит видео в интернете. По этой причине женщина долгое время не могла никому пожаловаться на издевательства», — ссылаясь на материалы дела, сообщили в организации «Справедливость».

Правозащитники удовлетворены тем, что следствие велось оперативно и эффективно и Ноокенская районная прокуратура поддержала квалификацию преступления по пяти статьям.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/205744/
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