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Фальшивые ПЦР-справки продавал кыргызстанцам гражданин РУз. Его задержали

Узбекистанец продавал кыргызстанцам фальшивые справки с отрицательными результатами ПЦР-теста. Об этом сообщает Пограничная служба ГКНБ.

По ее данным, подозреваемого задержали 18 августа пограничники пункта пропуска «Маданият-автодорожный».

«Кыргызстанка М.А., 1965 года рождения, пыталась въехать на территорию РУз. Но узбекская сторона ее не пропустила из-за фальшивой справки. М.А. рассказала, что вблизи пункта пропуска в Кыргызстане некий мужчина продает фальшивые справки гражданам, пересекающим границу», — говорится в сообщении.

Установлено, что гражданин Узбекистана Б.М., 1996 года рождения, торговал фальшивыми справками по 80 тысяч узбекских сумов (около 650 сомов) каждая. При нем были обнаружены еще семь фальшивых бланков.

Задержанный передан сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/204487/
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