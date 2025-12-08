В Казахстане опрокинулся автобус с узбекистанцами: пять человек погибло

В Казахстане опрокинулся автобус, ехавший по маршруту Пермь — Ташкент. По предварительным данным, погибло пять человек, сообщает МЧС Узбекистана.

Уточняется, что утром 7 декабря на трассе Самара — Шымкент недалеко от поселка Улгайсын в Актюбинской области РК произошло ДТП с автобусом. В салоне находились 49 граждан Узбекистана.

По данным полиции, автобус опрокинулся во время движения. Пять человек погибли на месте, еще 11 пассажиров доставлены в районную больницу с травмами.

Начато расследование, причины аварии устанавливаются.

Автобусы из Перми в Ташкент отправляются каждую пятницу. Время в пути — сутки и 23 часа. Все рейсы на этом маршруте выполняет перевозчик «Узавтотранс сервис».