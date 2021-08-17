В городе Ош пьяный водитель погиб, пытаясь скрыться от патрульных

В Оше погиб пьяный водитель, пытаясь скрыться от патрульных милиционеров. Об этом сообщили в УВД города.

По его данным, инцидент произошел 16 августа.

В милицию поступило сообщение, что в западной части Оша неизвестный водитель ездит в пьяном виде на автомобиле Daewoo Lacetti. На место прибыл экипаж Патрульной службы милиции. Очевидцы рассказали, что пьяный водитель купил алкогольные напитки, сел в авто и уехал.

Экипаж догнал водителя в селе Жапалак, однако тот не подчинился требованию остановиться и попытался скрыться на высокой скорости. Через некоторое время его автомашина сбила электрический столб, а после врезалась в забор рядом стоящего дома.

Водителя 1982 года рождения в тяжелом состоянии доставили в Ошскую городскую больницу. Позже он скончался. Факт зарегистрировали в ЕРПП как «Дорожно-транспортное происшествие». Ведется следствие.