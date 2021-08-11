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Происшествия
Сюжет: Приграничные конфликты

На кыргызско-таджикской границе вновь прозвучал выстрел

В Лейлекском районе Баткенской области прозвучал одиночный выстрел со стороны Таджикистана. Об этом 24.kg сообщили в Погранслужбе.

Уточняется, что было пробито окно местной больницы. На месте обнаружена пуля от АК-74.

ПС ГКНБ КР
Фото ПС ГКНБ КР. Разбитое окно

«Раненых и пострадавших от выстрела нет. Сейчас сотрудники компетентных и правоохранительных органов проводят расследование произошедшего. Погранпредставители обеих стран провели телефонные переговоры. Таджикская сторона сообщила, что проведет проверку оружия у личного состава, дислоцированного на границе с селом Интернационал», — сказали в ведомстве.

В Погранслужбе отметили: на встрече пограничных представителей обоих государств таджикская сторона заявила, что по итогам проверки боеприпасов пограничники РТ не применяли оружие.

Погранпредставитель Таджикистана заявил, что мог быть произведен случайный выстрел.

«Участники встречи приняли решение о проведении каждой из сторон собственного расследования произошедшего. Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная», — добавили в Погранслужбе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/203749/
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