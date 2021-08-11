Убийство в селе Степном. В милиции рассказали подробности

По факту убийства с особой жестокостью в селе Степном задержан подозреваемый. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

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Уточняется, что сообщение об обнаружении трупа поступило сегодня примерно в 00.45. По приезде милиционеры установили личность погибшего, им оказался 49-летний Л.В.

«По подозрению в совершении этого преступления был задержан ранее судимый 44-летний Д.А. Он проживал с убитым в одном доме 10 лет. По предварительной версии, преступление совершено на почве пьяной ссоры между мужчинами. Подозреваемый, убив хозяина дома с особой жестокостью, поджег жилье и уснул в соседней комнате. Соседи, заметившие пожар, вытащили подозреваемого и убитого. Д.А. пытался скрыться, но был задержан», — сообщили в ГУВД.