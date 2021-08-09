Драка со стрельбой между членами СДК. Состояние Алги Кылычева стабильное

Состояние Алги Кылычева стабильное. Об этом 24.kg сообщили в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии.

Уточняется, что 44-летний пациент поступил в больницу 7 августа. Медики поставили ему диагноз: «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лица, затылочной области, огнестрельное ранение коленного сустава справа».

«Пациент получает необходимое лечение», — проинформировали в БНИЦТиО.

Напомним, в субботу между членами партии «Социал-демократы Кыргызстана» произошла ссора. В жилмассиве «Ак-Ордо» депутат горкенеша Таалай Темиркулов стрелял в Алгу Кылычева.

По неофициальным данным, накануне депутаты партии «Социал-демократы» отмечали свое избрание в БГК. Алга Кылычев отвечал за покрытие финансовых услуг артистов. Но после мероприятия выяснилось, что им так и не заплатили. В ходе выяснения отношений ссора переросла в серьезный конфликт. Депутата БГК Таалая Темиркулова водворили в ИВС.