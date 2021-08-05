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Происшествия

Тело утонувшего в Горном Алтае Марсела Сталбекова доставили в Кыргызстан

Тело утонувшего в Горном Алтае инструктора из Кыргызстана Марсела Сталбекова доставили в Кыргызстан. Об этом сообщили в Генконсульстве Кыргызстана в Новосибирской области.

По его данным, накануне груз 200 доставили в страну при содействии кыргызской диаспоры. Генконсульство выплатило государственную компенсацию в размере 70 тысяч рублей для покрытия расходов, связанных с доставкой груза 200 в Кыргызстан.

«Держим на контроле расследование данного происшествия, в результате которого погиб гражданин Кыргызстана. Направлены обращения в представительство МИД РФ в Барнауле и в адрес руководителей следственных и надзорных органов Республики Алтай с просьбой взять на контроль расследование дела», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Горном Алтае во время сплава утонул инструктор из Кыргызстана. На реке Катунь перевернулась лодка с туристами. В результате инструктор Марсел Сталбеков не смог выплыть и утонул. Его тело не могли найти 10 дней.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/203248/
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