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Общество

Кыргызстанец скончался в России. Как получить выплату на репатриацию тела

В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции рассказали 24.kg, какие шаги следует предпринять, если гражданин Кыргызской Республики скончался в России.

Необходимо получить свидетельство о смерти:

  • Если человек умер дома, необходимо вызвать сотрудника полиции для составления протокола и врача для подтверждения факта смерти. Можно позвонить по единому номеру 112.
  • Если человек скончался в медицинском учреждении, то сотрудники больницы должны сообщить о факте смерти и в каком морге находится тело, чтобы можно было обратиться туда за медицинским свидетельством о смерти.
  • Если человек скончался в общественном месте, то тело отправят в судебно-медицинский морг, а сведения о нем в отдел регистрации несчастных случаев.

После получения медицинского свидетельства о смерти в загсе можно получить свидетельство о смерти с печатью и письмо-уведомление о смерти (форма 33).

Какие документы нужны для получения единовременной выплаты на отправку тела:

  • свидетельство о смерти с печатью (нотариально заверенная копия);
  • копия паспорта получателя;
  • копия документов, подтверждающих родство (свидетельство о браке, свидетельство о рождении);
  • банковские реквизиты любого банка. В случае отсутствия подойти в любой банк и открыть сомовый или рублевый счет.

* Получить единовременную выплату могут также лица, отправляющие тело умершего, на основании нотариально заверенной доверенности от имени близкого родственника.

Куда обращаться за получением выплаты:

  • Представительство Министерства труда, социальной защиты и миграции в России по адресу: Москва, улица Малая Полянка, дом 7, строение 5, телефон: +74951977671; электронная почта: pred.mtsom@mail.ru.
  • Канцелярии и Генеральные консульства посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации.
  • Центр трудоустройства граждан за рубежом:
  • В Бишкеке — улица Токтогула, 237, телефон: +996312641764;
  • В Оше — улица Ленина, 221, телефон: +996322256632. 

Сколько денег выплатят:

Размер единовременной выплаты установлен постановлением правительства от 23 апреля 2021 года и зависит от страны и региона.

В России компенсация составит от 70 тысяч до 120 тысяч рублей:

  • Центральный, Приволжский, Уральский и Сибирский федеральные округи — 70 тысяч рублей;
  • Южный, Северо-Кавказский и Северо-Западный федеральные округи — 80 тысяч рублей;
  • Дальневосточный федеральный округ — 120 тысяч рублей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/278765/
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