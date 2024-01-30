Кыргызстанец скончался в России. Как получить выплату на репатриацию тела

В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции рассказали 24.kg, какие шаги следует предпринять, если гражданин Кыргызской Республики скончался в России.
Необходимо получить свидетельство о смерти:
- Если человек умер дома, необходимо вызвать сотрудника полиции для составления протокола и врача для подтверждения факта смерти. Можно позвонить по единому номеру 112.
- Если человек скончался в медицинском учреждении, то сотрудники больницы должны сообщить о факте смерти и в каком морге находится тело, чтобы можно было обратиться туда за медицинским свидетельством о смерти.
- Если человек скончался в общественном месте, то тело отправят в судебно-медицинский морг, а сведения о нем в отдел регистрации несчастных случаев.
После получения медицинского свидетельства о смерти в загсе можно получить свидетельство о смерти с печатью и письмо-уведомление о смерти (форма 33).
Какие документы нужны для получения единовременной выплаты на отправку тела:
- свидетельство о смерти с печатью (нотариально заверенная копия);
- копия паспорта получателя;
- копия документов, подтверждающих родство (свидетельство о браке, свидетельство о рождении);
- банковские реквизиты любого банка. В случае отсутствия подойти в любой банк и открыть сомовый или рублевый счет.
* Получить единовременную выплату могут также лица, отправляющие тело умершего, на основании нотариально заверенной доверенности от имени близкого родственника.
Куда обращаться за получением выплаты:
- Представительство Министерства труда, социальной защиты и миграции в России по адресу: Москва, улица Малая Полянка, дом 7, строение 5, телефон:
+74951977671; электронная почта: pred.mtsom@mail.ru.
- Канцелярии и Генеральные консульства посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации.
- Центр трудоустройства граждан за рубежом:
- В Бишкеке — улица Токтогула, 237, телефон: +996312641764;
- В Оше — улица Ленина, 221, телефон: +996322256632.
Сколько денег выплатят: Центральный, Приволжский, Уральский и Сибирский федеральные округи — 70 тысяч рублей; Южный, Северо-Кавказский и Северо-Западный федеральные округи — 80 тысяч рублей; Дальневосточный федеральный округ — 120 тысяч рублей.