Кыргызстанец скончался в России. Как получить выплату на репатриацию тела

В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции рассказали 24.kg, какие шаги следует предпринять, если гражданин Кыргызской Республики скончался в России.

Необходимо получить свидетельство о смерти: Если человек умер дома, необходимо вызвать сотрудника полиции для составления протокола и врача для подтверждения факта смерти. Можно позвонить по единому номеру 112. Если человек скончался в медицинском учреждении, то сотрудники больницы должны сообщить о факте смерти и в каком морге находится тело, чтобы можно было обратиться туда за медицинским свидетельством о смерти. Если человек скончался в общественном месте, то тело отправят в судебно-медицинский морг, а сведения о нем в отдел регистрации несчастных случаев. После получения медицинского свидетельства о смерти в загсе можно получить свидетельство о смерти с печатью и письмо-уведомление о смерти (форма 33).

Какие документы нужны для получения единовременной выплаты на отправку тела: свидетельство о смерти с печатью (нотариально заверенная копия);

копия паспорта получателя;

копия документов, подтверждающих родство (свидетельство о браке, свидетельство о рождении);

банковские реквизиты любого банка. В случае отсутствия подойти в любой банк и открыть сомовый или рублевый счет. * Получить единовременную выплату могут также лица, отправляющие тело умершего, на основании нотариально заверенной доверенности от имени близкого родственника.

Куда обращаться за получением выплаты: Представительство Министерства труда, социальной защиты и миграции в России по адресу: Москва, улица Малая Полянка, дом 7, строение 5, телефон: +74951977671; электронная почта: pred.mtsom@mail.ru.

Канцелярии и Генеральные консульства посольства Кыргызской Республики в Российской Федерации.

Центр трудоустройства граждан за рубежом:

В Бишкеке — улица Токтогула, 237, телефон: +996312641764;

В Оше — улица Ленина, 221, телефон: +996322256632.