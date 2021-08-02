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Сюжет: Скандалы с чиновниками

Экс-депутат местного кенеша за призывы к построению халифата осужден на пять лет

Задержанный в ноябре 2020 года гражданин М.А.Т., обвиненный в публичных призывах к насильственному захвату власти и возбуждении расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды, приговорен Джалал-Абадским городским судом к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что он также лишен права занимать определенные должности на протяжении трех лет.

В ГКНБ уточнили, что М.А.Т. являлся одним из организаторов несанкционированного митинга 30 октября прошлого года в Джалал-Абаде и публично высказывал антиконституционные призывы по построению на территории стран Средней Азии исламского халифата.

Отмечается, что до ареста он был депутатом одного из айыльных кенешей Базар-Коргонского района. По данным ГКНБ, он также является активным членом религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир», прозвище его — Солдат.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/202919/
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