Тело пропавшей на Иссык-Куле Варвары Конопасевич нашли в ущелье Каракола

Тело пропавшей ранее на Иссык-Куле гражданки Казахстана Варвары Конопасевич нашли. Об этом 24.kg сообщили в МЧС.

Известно, что тело 29-летней казахстанки нашли в одном из ущелий Каракола. Спасатели МЧС сегодня провели операцию по извлечению тела. Другие подробности пока не сообщаются.

Напомним, девушка пропала 15 июля. Вместе со своей семьей она приехала на пастбище Каракол-Алаколь. Туристы ушли за дровами, перейдя мост через реку Каракол. Варвара осталась на другом берегу. С тех пор ее никто не видел.