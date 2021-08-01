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Происшествия

Тело пропавшей на Иссык-Куле Варвары Конопасевич нашли в ущелье Каракола

Тело пропавшей ранее на Иссык-Куле гражданки Казахстана Варвары Конопасевич нашли. Об этом 24.kg сообщили в МЧС.

Известно, что тело 29-летней казахстанки нашли в одном из ущелий Каракола. Спасатели МЧС сегодня провели операцию по извлечению тела. Другие подробности пока не сообщаются.

Напомним, девушка пропала 15 июля. Вместе со своей семьей она приехала на пастбище Каракол-Алаколь. Туристы ушли за дровами, перейдя мост через реку Каракол. Варвара осталась на другом берегу. С тех пор ее никто не видел.

Семья приехала на отдых в Кыргызстан из России, трое ее членов — россияне, двое — казахстанцы, в том числе и без вести пропавшая. В ее розыске участвовали более 100 сотрудников милиции и МЧС. Они проверили больше 20 километров территории вокруг места пропажи. 21 июля было принято решение поиски прекратить.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/202829/
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