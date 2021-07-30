В Россию из Кыргызстана пытались незаконно провезти 22 тонны фасоли

В Оренбургскую область из Кыргызстана пытались незаконно провезти подкарантинную продукцию. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Фото Россельхознадзора. В Оренбургскую область из Кыргызстана пытались незаконно провезти подкарантинную продукцию

По его данным, пресечен ввоз 22 тонн сушеной фасоли. На нее отсутствовали маркировка и документы, удостоверяющие соответствие качества и безопасности ввозимой поднадзорной продукции (декларация о соответствии).

По требованиям законодательства России в области карантина растений ввоз подкарантинной продукции был запрещен, виновные лица привлечены к административной ответственности.