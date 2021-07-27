10:36
USD 84.41
EUR 99.52
RUB 1.14
Происшествия

В Панфиловском районе произошла стрельба. Пострадали два человека

В Панфиловском районе произошла стрельба, в результате двоих госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По ее данным, огнестрельные ранения пострадавшие получили на одной из улиц в селе Орто-Кайырма в ходе конфликта с неизвестным, который скрылся.

Факт зарегистрировали в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 266 «Хулиганство» УК КР. Правоохранители задержали 41-летнего подозреваемого К.Н. У него изъяли травматический пистолет, гильзу и резиновую пулю.

Обстоятельства происшествия выясняют.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/202203/
просмотров: 160
Версия для печати
Материалы по теме
В селе Ак-Жар мужчина убил жену и пытался покончить с собой
Стрельба в «Бета Сторес 2». Участники конфликта расходятся в показаниях
В Бишкеке гражданин Турции выстрелил кыргызстанцу в грудь
В Сокулуке двое несовершеннолетних подозреваются в кражах из магазинов
В Сокулуке семейная ссора закончилась поножовщиной
В Аламединском районе уничтожили больше 2,5 гектара дикорастущей конопли
Милиция просит помощи в опознании задержанной
Рейды и усиление. Милиция Токмака готовится к выборам в городской кенеш
500 килограммов конопли уничтожили в Чуйском районе милиционеры
На кыргызско-таджикской границе снова произошла стрельба
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке задержаны организаторы финансовой пирамиды FINIKO В Бишкеке задержаны организаторы финансовой пирамиды FINIKO
В&nbsp;ГКНБ рассказали подробности задержания вице-мэра Бишкека В ГКНБ рассказали подробности задержания вице-мэра Бишкека
Посольство Кыргызстана в&nbsp;России опровергло заявление депутата парламента Посольство Кыргызстана в России опровергло заявление депутата парламента
Сотрудница мэрии Бишкека вымогала взятку в&nbsp;$9&nbsp;тысяч. Она водворена в&nbsp;ИВС Сотрудница мэрии Бишкека вымогала взятку в $9 тысяч. Она водворена в ИВС
Бизнес
KICB и&nbsp;AUCA подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве KICB и AUCA подписали меморандум о сотрудничестве
Заказывай и&nbsp;оплачивай справку о&nbsp;несудимости в&nbsp;приложении MegaPay Заказывай и оплачивай справку о несудимости в приложении MegaPay
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;: моментальные переводы на&nbsp;банковские карты шести стран «Мой О!»: моментальные переводы на банковские карты шести стран
Сеть Globus пополнилась еще одним магазином в&nbsp;Бишкеке Сеть Globus пополнилась еще одним магазином в Бишкеке
27 июля, вторник
10:31
В Панфиловском районе произошла стрельба. Пострадали два человека В Панфиловском районе произошла стрельба. Пострадали дв...
10:23
Находящийся под арестом Жениш Молдокматов объявил голодовку
10:23
Для зараженных COVID-19 свободны 657 коек в медучреждениях Бишкека
10:17
Поля в Сокулукском районе по-прежнему не поливаются. Фермеры грозят митингами
10:04
Кыргызстанец Владимир Золоев проиграл первую схватку на Олимпиаде в Токио