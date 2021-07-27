В Панфиловском районе произошла стрельба. Пострадали два человека

В Панфиловском районе произошла стрельба, в результате двоих госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По ее данным, огнестрельные ранения пострадавшие получили на одной из улиц в селе Орто-Кайырма в ходе конфликта с неизвестным, который скрылся.

Факт зарегистрировали в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 266 «Хулиганство» УК КР. Правоохранители задержали 41-летнего подозреваемого К.Н. У него изъяли травматический пистолет, гильзу и резиновую пулю.

Обстоятельства происшествия выясняют.