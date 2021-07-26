В Таласе нашли и оштрафовали водителя, перевозившего детей в багажнике

В Таласе сотрудники УОБДД нашли и оштрафовали водителя, который перевозил четверых детей в багажнике легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Милиционеры разыскали водителя авто и выяснили, что мужчина живет в селе Кара-Ой Таласской области. Он перевозил детей в багажнике по трассе Тараз — Талас — Суусамыр. Водитель забрал соседских детей и посадил их в багажник, так как в салоне не было места. Он направлялся на той пастухов в Суусамырской долине», — сказали в ведомстве.

Фото из интернета

Напомним, фотография грубого нарушения Правил дорожного движения появилась в социальных сетях 23 июля.

Машину нарушителя водворили на штрафстоянку, а его самого оштрафовали на 5 тысяч 500 сомов.