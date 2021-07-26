В посольстве КР в РФ произошел инцидент: мужчина вел себя агрессивно и ругался

В посольстве Кыргызстана в Российской Федерации произошел инцидент. Мужчина вел себя агрессивно, ругался нецензурными словами и бросался на работников.

В дипломатической миссии прокомментировали ЧП.

По ее данным, инцидент произошел на территории консульского отдела 24 июля 2021 года. Сюда обратилась гражданка КР, а «сопровождавший ее мужчина начал вести себя неадекватно, намеренно провоцировать сотрудников, нагнетать конфликтную обстановку, оскорблял и нецензурно выражался в отношении сотрудников посольства, не реагировал на неоднократные просьбы успокоиться и покинуть кабинку, что в конечном итоге привело к физическому столкновению и принудительному выведению его из помещения».

Уточняется, что дебошира сотрудники представительства МВД КР в РФ передали российским правоохранительным органам.

«В ходе разбирательства выяснилось, что данный мужчина является гражданином России. Одновременно по электронной базе данных выявлено, что он документирован и кыргызским паспортом. При этом посольство располагает свидетельскими показаниями граждан, ожидавших своей очереди в зале приема посетителей. В свою очередь сотрудник посольства, осуществлявший консульский прием, подал заявление о принятии мер в отношении указанного гражданина в представительство МВД КР в РФ и российские правоохранительные органы. По данному инциденту проводится служебное расследование. В случае подтверждения фактов нарушений со стороны сотрудника консульского отдела будут приняты соответствующие меры», — проинформировали в дипмиссии.