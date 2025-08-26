18:04
USD 87.35
EUR 101.48
RUB 1.08
Общество

Сколько кыргызстанцев трудятся в России: данные посольства КР

Россия остается ключевым партнером страны: в ней работают более 600 тысяч кыргызстанцев, а торговый оборот между странами в прошлом году составил $3,9 миллиарда. Российские инвесторы проявляют интерес к IT-технологиям, современным промышленным проектам и агроиндустрии. Об этом в интервью газете «Эркин-Тоо» рассказал посол Кыргызстана в России Кубанычбек Боконтаев.

В сфере образования активно развиваются совместные проекты: строятся новые русскоязычные школы в Бишкеке, Оше и регионах, модернизируется КРСУ. Также реализуются проекты по газоснабжению, энергетике и транспортной инфраструктуре.

Посол отметил, что недавно в России были приняты новые миграционные законы, усиливающие контроль за иностранными гражданами. Среди основных изменений:

  • временное пребывание без разрешения — не более 90 дней (ранее 180);
  • за нарушение миграционного режима полиция может выдворить человека в течение 48 часов;
  • обязательное тестирование детей при устройстве в школы, обучение которых ведется на русском языке;
  • усиленная ответственность за незаконную миграцию.

Кубанычбек Боконтаев подчеркнул, что посольство продолжает информировать кыргызстанцев о новых правилах и оказывает консульскую поддержку. Так, в течение полугода было проведено более 89 тысяч консульских действий, возвращены в страну несовершеннолетние дети без родителей и граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, посол совместно выполняет обязанности в Армении, где проживают около 32 кыргызстанцев, а за их интересами следит почетный консул Бабкен Седракян.

Что касается образования, Россия ежегодно предоставляет около 700 квотных мест для кыргызских студентов в своих вузах. В 2025 году в российских вузах учатся 12 тысяч 481 кыргызстанец, из которых 6 тысяч 165 студентов обучаются за счет федерального бюджета.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/340971/
просмотров: 913
Версия для печати
Материалы по теме
Прогнозируется дальнейшее повышение розничных цен на нефтепродукты в Кыргызстане
Если едете за рубеж. Адреса и телефоны посольств и консульств Кыргызстана
В России предложили ограничить въезд детей-иностранцев без родителей
Врачи из России проконсультируют пациентов в Бишкеке
Как Россия готовила захват Казахстана. Утечка документов ГРУ
Россия готова наладить производство автомобилей в Кыргызстане
Россия продлила запрет на экспорт бензина до конца сентября
Министерства здравоохранения Кыргызстана и России подписали план сотрудничества
Вернуть на родину 15 детей и 19 граждан помогло посольство Кыргызстана в России
В Чолпон-Ате начал работу VII Кыргызско-Российский экономический форум
Популярные новости
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
Более 3&nbsp;тысяч водителей оштрафованы за&nbsp;отсутствие ОСАГО Более 3 тысяч водителей оштрафованы за отсутствие ОСАГО
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области гроза и&nbsp;сильный ветер Штормовое предупреждение: в Бишкеке и Чуйской области гроза и сильный ветер
Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из&nbsp;РФ автомобилем Салам, Андрей! Президент Садыр Жапаров наградил экоактивиста из РФ автомобилем
Бизнес
Осталось всего 6&nbsp;дней: торопитесь в&nbsp;O!Store за&nbsp;Honor с&nbsp;кешбэком 1500&nbsp;сомов! Осталось всего 6 дней: торопитесь в O!Store за Honor с кешбэком 1500 сомов!
Эксперты объяснили рекордный рост цен на&nbsp;бензин в&nbsp;России Эксперты объяснили рекордный рост цен на бензин в России
В&nbsp;Бишкеке открылся первый социальный магазин &laquo;Евразия&raquo; В Бишкеке открылся первый социальный магазин «Евразия»
Оплатить налог на&nbsp;жилье и&nbsp;землю можно за&nbsp;пару кликов в&nbsp;MegaPay Оплатить налог на жилье и землю можно за пару кликов в MegaPay
26 августа, вторник
18:00
Второе за сутки. В Кыргызстане произошло землетрясение Второе за сутки. В Кыргызстане произошло землетрясение
17:58
Три дня бесплатной консультации в КР организовывает Служба юридической помощи
17:47
Застрявшая на пике Победы. Следственный комитет РФ подключился к спасению
17:38
С сентября возобновляют автобусные рейсы Каракол — Алматы через КПП «Кеген»
17:37
Никто бездумно не собирается сносить деревья в Бишкеке — мэр