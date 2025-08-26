Сколько кыргызстанцев трудятся в России: данные посольства КР

Россия остается ключевым партнером страны: в ней работают более 600 тысяч кыргызстанцев, а торговый оборот между странами в прошлом году составил $3,9 миллиарда. Российские инвесторы проявляют интерес к IT-технологиям, современным промышленным проектам и агроиндустрии. Об этом в интервью газете «Эркин-Тоо» рассказал посол Кыргызстана в России Кубанычбек Боконтаев.

В сфере образования активно развиваются совместные проекты: строятся новые русскоязычные школы в Бишкеке, Оше и регионах, модернизируется КРСУ. Также реализуются проекты по газоснабжению, энергетике и транспортной инфраструктуре.

Посол отметил, что недавно в России были приняты новые миграционные законы, усиливающие контроль за иностранными гражданами. Среди основных изменений:

временное пребывание без разрешения — не более 90 дней (ранее 180);

за нарушение миграционного режима полиция может выдворить человека в течение 48 часов;

обязательное тестирование детей при устройстве в школы, обучение которых ведется на русском языке;

усиленная ответственность за незаконную миграцию.

Кубанычбек Боконтаев подчеркнул, что посольство продолжает информировать кыргызстанцев о новых правилах и оказывает консульскую поддержку. Так, в течение полугода было проведено более 89 тысяч консульских действий, возвращены в страну несовершеннолетние дети без родителей и граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Кроме того, посол совместно выполняет обязанности в Армении, где проживают около 32 кыргызстанцев, а за их интересами следит почетный консул Бабкен Седракян.

Что касается образования, Россия ежегодно предоставляет около 700 квотных мест для кыргызских студентов в своих вузах. В 2025 году в российских вузах учатся 12 тысяч 481 кыргызстанец, из которых 6 тысяч 165 студентов обучаются за счет федерального бюджета.