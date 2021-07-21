Жестокое нападение в Кочкор-Ате. В милиции озвучили свою версию случившегося

Уголовное дело по факту нападения на пастбище Жылышма близ Кочкор-Аты было зарегистрировано в тот же день. Сообщения СМИ о том, что сотрудники милиции отказались принимать заявление, ссылаясь на праздник Курман айт, не соответствуют действительности. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Ошской области.

«18 июля в 1.06 поступила информация из Ошской областной больницы о том, что к ним с различными травмами поступили трое жителей села Кочкор-Ата Узгенского района: 28-летний Б.у.И., 33-летний Б.Ч. и 32-летний М.А. Факт зарегистрирован в ЕРПП. По прибытии оперативной группы в указанную больницу с заявлением обратился 56-летний гражданин Б.Б. Он указал, что 17 июля примерно в 21.30 его двоих сыновей Б.у.И. и Б.Ч. и зятя М.А. на пастбище Жайылма со своими друзьями беспричинно избил местный житель У.у.А. В связи с этим он просил принять меры в отношении последнего», — проинформировали редакцию.

В милиции отмечают, что в тот же день к ним также обратился житель села Куршаб 20-летний К.А. Он рассказал, что 17 июля на пастбище Жылышма примерно в 21.00 его самого и его младших братьев 19 и 16 лет избили жители села Кремль.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 266 «Хулиганство» УК КР. Начато досудебное производство. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Ведется следствие», — отметили в ГУВД.

Напомним, сегодня в одно из СМИ обратилась жительница Ошской области Акдана Туташбаева, которая пожаловалась на «золотую молодежь» Узгенского района. По словам женщины, ее младших братьев Ильгиза Базарбай уулу и Чынгыза Батырова жестоко избили. Последнего, по ее словам, привязали к лошади и протащили по земле несколько метров. При этом она пожаловалась, что в милиции отказались принимать заявление из-за Курман айта.