Мужчину, уехавшего на Иссык-Куль, нашли повешенным

Мужчину, числившегося пропавшим без вести, нашли повешенным. Об этом 24.kg сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

Отметим, ранее в УВД Первомайского района столицы сообщали, что 7 июля пропал 30-летний К.Н. Мужчина вышел из дома в Бишкеке и якобы уехал на Иссык-Куль.

Тело К.Н. нашли 19 июля в Тюпском районе в поле среди деревьев в повешенном состоянии.

«Стало известно, что уроженец села Михайловка Тюпского района К.Н. выехал из Бишкека в Чолпон-Ату и пропал без вести. 19 июля рядом с постом ГАИ в поле среди облепиховых зарослей обнаружено тело мужчины в повешенном состоянии. Оно провисело около полумесяца, поэтому невозможно было идентифицировать его личность. С помощью телефона в его сумке удалось связаться с родственниками. При первоначальном осмотре тела признаков насильственных действий не обнаружено. Погибшего похоронили», — говорится в сообщении.