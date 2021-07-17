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Происшествия

На поиски иностранки на пастбище Иссык-Куля привлечены дополнительные силы

Фото МЧС. На поиски иностранки на пастбище Иссык-Куля привлечены дополнительные силы

На поиски пропавшей 29-летней иностранки на пастбище Иссык-Кульской области привлечены дополнительные силы. Об этом сообщает МЧС.

По его данным, для проведения поисково-спасательных работ в 8.30 привлечены 27 спасателей МЧС и 10 сотрудников МВД, пять сотрудников Каракольского природного парка и четверо родственников пропавшей девушки.

Отметим, 15 июля на Ала-Куль в Ак-Суйском районе приехали пять человек из России. Все они члены одной семьи. Среди них трое являются гражданами РФ, двое — Республики Казахстан.

По уточненным данным МЧС, пропавшая К.Б. 1992 года рождения является гражданкой РК. Последний раз ее видели у реки Каракол.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/201485/
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