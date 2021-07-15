Массовая драка в Москве. С задержанными встретились сотрудники посольства

Сотрудники консульского отдела посольства КР в РФ в Москве встретились с гражданами Кыргызстана, задержанными за массовую драку возле метро «Кузьминки». Об этом сообщает пресс-служба посольства.

«Гражданам была оказана консультативно-правовая помощь. Одновременно проводятся встречи и переговоры с представителями МВД и МИД России в рамках защиты прав и интересов указанных граждан. Также посольством направлены соответствующие запросы в компетентные органы Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

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Напомним, 12 июля на юго-востоке Москвы произошла массовая драка с участием мигрантов из Кыргызстана и Таджикистана. По разным подсчетам, в ней приняли участие от 180 до 200 человек. 103 человека задержаны полицией, двое госпитализированы. В пресс-службе главного управления МВД по Москве сообщили, что участников драки оштрафуют и депортируют.

Посольство Кыргызстана в России отреагировало на случившееся и призвало соотечественников не поддаваться провокациям, сохранять спокойствие и соблюдать законодательство.