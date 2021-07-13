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Происшествия
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Посла Эстонии в Кыргызстане не пустили в самолет. Отказался надевать маску

В аэропорту Варшавы эстонского посла Хейти Мяемеэса не пустили на борт самолета, летевшего в Нур-Султан (Казахстан), так как он отказался надеть маску. По другим данным, дипломат якобы был в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. Об этом сообщают эстонские СМИ.

из интернета
Фото из интернета. Хейти Мяемеэс

По информации журналистов, инцидент произошел в ночь на 12 июля. В ситуацию вмешались охранники аэропорта — они убедили посла покинуть зону ограниченного доступа, а затем вызвали полицию. Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, Хейти Мяемеэс надел маску и спокойно показал им дипломатический паспорт, а затем покинул место происшествия.

Предположительно, дипломат должен был полететь в Нур-Султан по рабочим вопросам: он является послом Эстонии в Казахстане, а также представляет балтийскую республику в Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане.

Представитель Министерства иностранных дел Эстонии Аари Леммик подтвердил журналистам, что посол пропустил самолет из-за недоразумения по поводу ношения маски. Однако в МИДе не смогли подтвердить возможное опьянение или агрессивное поведение дипломата. Помимо покупки нового билета, на Хейти Мяемеэса не наложат никаких санкций, но он должен отчитаться перед дипломатическим ведомством.

«Правила должны соблюдать все», — подчеркнул Аари Леммик, добавив, что сам Хейти Мяемеэс сожалеет об инциденте.

Отметим, что Хейти Мяемеэс был назначен послом Эстонии в Кыргызстане в январе 2018 года.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/200959/
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