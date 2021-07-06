Кыргызстанцы не могут вернуться на родину из Индии. Посольство организует рейс

Кыргызстанцы полтора месяца не могут вернуться на родину из Индии. Об этом в социальных сетях сообщил Милан Садыкжан уулу.

По его словам, 40-50 граждан КР не могут вернуться в Кыргызстан из-за закрытия рейса Дели — Ташкент.

«Три месяца назад мы общими силами собрали родственнице деньги и привезли в Индию для проведения операции на печень. По приезде врачи сказали, что почки тоже отказали и необходима еще одна операция. Нам сказали, если денег нет, покинуть страну либо найти средства для лечения. Так за $40 тысяч провели операцию, но еще $10 тысяч не хватило, поэтому нас не выпускали из клиники. Мы нашли около $5 тысяч, выписались. Хотели вернуться в Кыргызстан и отдать долги, но не можем вылететь уже больше месяца», — пишет Милан Садыкжан уулу.

Он отмечает, что у кыргызстанцев закончились деньги. Поэтому они вынуждены ночевать на улице.

«Узбекистан, Казахстан, Ирак, Аравия забирают своих граждан чартерными рейсами. От наших властей никаких вестей нет. Посольство обещает, и на этом все. Сейчас в кармане у нас осталось $40. Нас выселили из гостиницы. На улице больной после операции находиться тяжело, здесь пыльно, грязно и жарко», — заключил кыргызстанец Милан Садыкжан уулу.

В посольстве КР в Индии рассказали, что в связи с обострением ситуации с COVID-19 в Кыргызстане и во всем мире на некоторые международные авиаперелеты введены ограничения.

«Тем не менее посольство совместно с правительством Кыргызстана прорабатывает вопрос организации прямого рейса из Дели. Мы пытаемся максимально оказать помощь и решить этот вопрос», — проинформировали в диппредставительстве.