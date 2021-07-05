Подозреваемого в разбое члена ОПГ задержали в Чуйской области

В Чуйской области задержали подозреваемого в разбое. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Фото МВД. В Чуйской области задержали подозреваемого в разбое

По ее данным, в июне в милицию Токмака поступило сообщение о том, что на местную 35-летнюю жительницу напали.

Выяснилось, что ночью в одном из многоэтажных домов города некий мужчина поджег резиновый коврик перед дверью потерпевшей. Из-за дыма она открыла дверь и вышла, но в этот момент к ею горлу приставили нож. Вломившись в квартиру, мужчина украл деньги и сбежал.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 202 «Разбой» УК КР. 30-летнего подозреваемого задержали. Он состоит на оперативном учете МВД как член ОПГ. Ранее судимый. Его заключили под стражу.