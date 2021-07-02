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Происшествия

В Бишкеке нашли двух без вести пропавших детей

В Ленинском районе Бишкека сотрудники милиции нашли двух без вести пропавших детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«1 июля с заявлением в милицию обратились родители пропавших. Они рассказали, что их сыновья, десяти и одиннадцати лет, 29 июня в 16.00 вышли поиграть возле дома и исчезли», — проинформировали в милиции.

пресс-службы Ленинского РУВД Бишкека
Фото пресс-службы Ленинского РУВД Бишкека

Оперативникам Службы криминальной милиции в тот же день удалось найти несовершеннолетних на территории Ошского рынка. В целости и сохранности они были переданы родителям, с которыми впоследствии была проведена профилактическая беседа.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/199673/
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