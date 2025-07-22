В Бишкеке задержали мужчину, угрожавшего оружием прохожим на улице

Вооруженный инцидент произошел в ночь на 21 июля в Бишкеке — пьяный мужчина с ружьем угрожал прохожим и произвел выстрел. Его задержали, сообщила пресс-служба УВД Ленинского района.

По ее данным, инцидент произошел на улице Пишпек. Сообщения о происшествии поступили в службу «102» около 01.16 и 01.19 от очевидцев, один из которых сообщил, что мужчина угрожал прохожим огнестрельным оружием и произвел выстрел.

Следственно-оперативная группа Ленинского РУВД на пересечении улиц Пишпек и Литвинова задержала местного жителя Н.Н., 1985 года рождения. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По свидетельствам очевидцев, мужчина поссорился с молодыми людьми, после начал им угрожать оружием и выстрелил.

При обыске в металлическом сейфе в его квартире обнаружили зарегистрированное охотничье ружье 12 калибра и арсенал боеприпасов:

189 патронов калибра 7,62 миллиметра;

32 патрона калибра 9 миллиметров;

200 патронов калибра 5,6 миллиметра;

96 патронов калибра 12 миллиметров.

Возбуждено уголовное дело по статьям 280 («Хулиганство») и 267 («Незаконный оборот оружия и боеприпасов») УК КР.

Мужчину водворили в ИВС. Назначена судебно-баллистическая экспертиза.