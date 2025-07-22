В Бишкеке задержали мужчину, угрожавшего оружием прохожим на улице

Вооруженный инцидент произошел в ночь на 21 июля в Бишкеке — пьяный мужчина с ружьем угрожал прохожим и произвел выстрел. Его задержали, сообщила пресс-служба УВД Ленинского района.
По ее данным, инцидент произошел на улице Пишпек. Сообщения о происшествии поступили в службу «102» около 01.16 и 01.19 от очевидцев, один из которых сообщил, что мужчина угрожал прохожим огнестрельным оружием и произвел выстрел.
Следственно-оперативная группа Ленинского РУВД на пересечении улиц Пишпек и Литвинова задержала местного жителя Н.Н., 1985 года рождения. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.
По свидетельствам очевидцев, мужчина поссорился с молодыми людьми, после начал им угрожать оружием и выстрелил.
При обыске в металлическом сейфе в его квартире обнаружили зарегистрированное охотничье ружье 12 калибра и арсенал боеприпасов:
- 189 патронов калибра 7,62 миллиметра;
- 32 патрона калибра 9 миллиметров;
- 200 патронов калибра 5,6 миллиметра;
- 96 патронов калибра 12 миллиметров.
Возбуждено уголовное дело по статьям 280 («Хулиганство») и 267 («Незаконный оборот оружия и боеприпасов») УК КР.
Мужчину водворили в ИВС. Назначена судебно-баллистическая экспертиза.