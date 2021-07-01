16:21
USD 84.70
EUR 100.69
RUB 1.16
Происшествия

Житель Чуйской области подозревается в убийстве своей 73-летней матери

Житель села Пригородного задержан по подозрению в убийстве собственной матери. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«30 июня в дежурную часть ОВД Аламединского района поступило сообщение по факту убийства в одном их частных домов села Пригородного. Прибыв на место, следственная группа в спальной комнате обнаружила тело женщины с признаками насильственной смерти. Личность женщины установлена, ею оказалась 73-летняя М.А.», — сообщили в милиции.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. Подозреваемый

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержан 34-летний сын убитой.

Отмечается, что при обыске в доме были обнаружены и изъяты пять религиозных книг и тетрадь с рукописью. По ним назначены экспертизы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/199578/
просмотров: 101
Версия для печати
Материалы по теме
В Иссык-Атинском районе женщина задушила освободившегося из тюрьмы брата
По дороге в село Беш-Кунгей случайный попутчик ограбил водителя
Гибель ребенка в детдоме. Дело Игоря Якунина переквалифицировали
В Бишкеке женщина убила своего сына. Ее осудили на восемь лет
Сбежавшую из колонии в Молдовановке женщину нашли в Бишкеке
За мошенничество с мукой задержан житель Чуйской области
В Токмаке организованы рейды в преддверии выборов. Просят не продавать голоса
Поймал брата на краже. Задержан подозреваемый в убийстве 12-летнего мальчика
Женщине, убившей супруга во время семейной ссоры, назначен пробационный надзор
В Араванском районе убили 12-летнего мальчика
Популярные новости
После драки в&nbsp;Москве скинхедов с&nbsp;гражданами Кыргызстана завели уголовное дело После драки в Москве скинхедов с гражданами Кыргызстана завели уголовное дело
В&nbsp;городе&nbsp;Ош мужчина похитил и&nbsp;изнасиловал 18-летнюю девушку. Его отпустили В городе Ош мужчина похитил и изнасиловал 18-летнюю девушку. Его отпустили
Поймал брата на&nbsp;краже. Задержан подозреваемый в&nbsp;убийстве 12-летнего мальчика Поймал брата на краже. Задержан подозреваемый в убийстве 12-летнего мальчика
На&nbsp;окраине города&nbsp;Ош обнаружен тайник с&nbsp;оружием На окраине города Ош обнаружен тайник с оружием
Бизнес
Акция! Сейфовые ячейки со&nbsp;скидкой 50&nbsp;процентов Акция! Сейфовые ячейки со скидкой 50 процентов
Акция в&nbsp;ТРЦ Tommi Mall! Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;VIP-номера MegaCom Акция в ТРЦ Tommi Mall! Скидки до 100 процентов на VIP-номера MegaCom
Программа обучения в&nbsp;Кыргызско-Германском институте прикладной информатики Программа обучения в Кыргызско-Германском институте прикладной информатики
Программа лояльности сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; стала еще выгоднее Программа лояльности сети АЗС «Газпромнефть» стала еще выгоднее
1 июля, четверг
16:16
Житель Чуйской области подозревается в убийстве своей 73-летней матери Житель Чуйской области подозревается в убийстве своей 7...
16:07
Кыргызстану передали мобильные медицинские комплексы «Караван здоровья»
15:49
Акция! Сейфовые ячейки со скидкой 50 процентов
15:43
Краны, тракторы и бульдозеры. МЧС получило новую тяжелую технику
15:32
Безопасный город. Договор с китайской компанией продлили до 10 марта 2022 года