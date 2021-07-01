Житель Чуйской области подозревается в убийстве своей 73-летней матери

Житель села Пригородного задержан по подозрению в убийстве собственной матери. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«30 июня в дежурную часть ОВД Аламединского района поступило сообщение по факту убийства в одном их частных домов села Пригородного. Прибыв на место, следственная группа в спальной комнате обнаружила тело женщины с признаками насильственной смерти. Личность женщины установлена, ею оказалась 73-летняя М.А.», — сообщили в милиции.

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. Подозреваемый

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. По подозрению в совершении преступления задержан 34-летний сын убитой.

Отмечается, что при обыске в доме были обнаружены и изъяты пять религиозных книг и тетрадь с рукописью. По ним назначены экспертизы.